Entrevista a João Paulo Sousa: “Aprendi muito com a Cristina Ferreira”

Com a saída da apresentadora da SIC, João Paulo Sousa ganhou espaço na antena. Ao fim de semana, já substitui João Baião no programa do comunicador.

Um mês de sonho. O apresentador da SIC João Paulo Sousa atravessa um dos seus melhores momentos na estação, sobretudo depois da saída de Cristina Ferreira para a TVI. A mudança da comunicadora para o quarto canal abriu espaço a João Paulo Sousa no novo programa da manhã, “Casa Feliz”, ao lado de Diana Chaves e de João Baião e, nos últimos fins de semana, tem mesmo rendido este apresentador no programa “Olh’ó Baião”, com Raquel Tavares.

“Não fui substituir o Cláudio Ramos quando a Cristina ainda estava na SIC. Sempre soube qual é o meu lugar na vizinhança da casa”, começa por lembrar João Paulo Sousa, que comenta a mudança da “loira da Malveira” para a TVI: “Desejo tudo de bom à Cristina, que sempre me recebeu bem na sua casa e com quem aprendi muito. E o João e a Diana que se preparem porque eu vou aparecer muitas vezes naquela casa onde fui e sou muito feliz, a Casa Feliz!”

Depois de fazer o “Olh’ó Baião” de manhã, à tarde João Paulo Sousa brilha no “Domingão”, um programa com vários convidados musicais e um tema diferente a cada emissão. Os elogios dos telespetadores da SIC sucedem-se. “O conforto vem com a vontade, com a união e a alegria da equipa em cada projeto. Tenho a sorte de já ter feito de tudo em televisão e sei que é esse um dos meus trunfos, adapto-me a tudo”, acrescenta.

A dupla com João Baião já vem de longe: “Já conheço o João há alguns anos, até fiz as férias dele no day time e a sua energia e alegria a trabalhar motivam-me muito para fazer mais e melhor”, diz o apresentador à N-TV.

Além da televisão, João Paulo Sousa está, ainda, nas tardes da rádio Cidade FM: “Continuamos a ser a rádio jovem mais ouvida de Portugal e isso só me pode deixar orgulhoso. Estamos a apostar, desde janeiro, num programa com quatro pessoas à tarde com conversa e muito boa disposição. Convido toda a gente a ouvir o ‘Toque de Saída’”, remata