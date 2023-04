Entrevista a Mafalda Marafusta: “Tenho um ângulo maternal, mas estou a renegá-lo”

A atriz Mafalda Marafusta estreia-se no papel de mãe numa novela, em “Queridos Papás”, e admite que ainda não sente o desejo da maternidade.

Mafalda Marafusta multiplica-se em projetos: a “Alice” da novela da TVI “Queridos Papás” já pensa na possível digressão dos concertos ao vivo da série “Pôr do Sol”, depois dos concertos de Lisboa e no Porto e ainda participa numa peça de teatro físico, residente em Vila Nova de Santo André, no Alentejo, e que pretende levar a outros países.

Para já, a atriz fala da sua personagem em “Queridos Papás”, por ser especialmente desafiante, uma vez que não só representa pela primeira vez, uma mãe com três filhos, como se apaixona por outra mulher. “Na ficção ela apaixona-se por uma amiga e é a questão de como redefinimos a nossa imagem para connosco e para toda a gente que nos conhece – controlar as pessoas más que existem à volta para não nos magoar e aos nossos filhos”, começa por descrever Mafalda Marafusta que, na ficção, abandona a personagem interpretada por Tiago Teotónio Pereira, “Xavier”. “Esta personagem está longe da minha realidade, mas tenho amigos que passaram por esta situação com casamentos marcados e filhos e, de repente… inspirei-me nas pessoas que passaram pelo mesmo, tentei pôr-me na situação delas e pensar como reagiria e tentava preservar o amor que existe nesta família na novela”.

Quanto ao abandono do companheiro de sempre e a troca de “Xavier” por uma mulher, a atriz refere. “Da forma como isto está escrito, é mostrado o ponto de vista dela e o ambiente sufocante que a Alice tem estado a viver nos últimos 15 anos – acho que as pessoas vão compreender. Podem não entender a parte da opção sexual, mas está bem explicado. Ela tem 30 anos e está presa, ela dá um grito do Ipiranga porque tem de tomar as rédeas da vida dela”, refere, para acrescentar: “Para mim a homossexualidade não foi uma dificuldade, é só uma opção, um gosto diferente, a minha dificuldade foi ser mãe e tomar decisões que vão influenciar a família: tentei pôr-me no papel de uma mulher adulta, com outras dificuldades que ainda não tenho na vida real”.

Quanto à estreia como “mãe”, Mafalda Marafusta revela que foi surpreendida. “É a primeira vez que estou a fazer de mãe e logo de três! Nem gosto muito de crianças (risos) não sei lidar muto bem com elas, mas tive sorte porque estes três são mesmo muito fixes – mas juntos fazem a mesma porcaria”, refere Mafalda Marafusta. “Sempre tive um ângulo maternal, mas tenho estado a renega-lo. Não sinto a ‘cena’ então afasto-me um bocadinho. Mas aqui eles são tão queridos, têm paciência comigo e há um afeto que é ampliado na ficção. Não tenho de falsear este amor!”

E como reagiu quando ouviu a palavra “mãe” pela primeira vez? “Quando me trataram por ‘mãe’ achei fofo… mas acho que não me despertou nada. Gosto muito de viajar, sem barulho (risos)”.

Entre os outros projetos da atriz, estão a possível digressão da série da RTP1 “Pôr do Sol”, que deu espetáculos em Lisboa e no Porto. “Sou uma pessoa muito nervosa, mas estou muito feliz, divirto-me muito com eles. Eu não canto, aquilo é playback assumido, vocês sabem, certo”, brinca. “Vou espalhar música pelo país. Há uma ligação mais direta com o público, é mesmo uma ação/reação e como não tenho tudo controlado fico nervosa”.

A atriz tem ainda mãos uma peça de teatro físico. “O ano passado para afastar me da televisão fui fazer um espetáculo de teatro físico em Santo André, sem voz, a ideia é andar pelo mundo inteiro, porque não há barreira da palavra. Vamos à Polónia e ao Brasil, um dos meus sonhos é viajar em trabalho”, conta.

Nos próximos tempos deve regressar a Cabo Verde, onde Mafalda Marafusta explora um bar. “Hei de ir no verão a Cabo Verde, quem não tem saudades de ir à ilha do Sal tomar uns bons banhinhos? Não tenho esse lado profissional do bar que me chateie, não me importo”, remata a intérprete.