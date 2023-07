Entrevista a Maria Botelho Moniz: “Estou a viver a gravidez de forma tranquila”

Maria Botelho Moniz já sabe o sexo do bebé. A apresentadora da TVI garante que depois da ansiedade habitual está numa fase “muito tranquila” neste momento.

Grávida de cinco meses, Maria Botelho Moniz já sabe o sexo do bebé. O que importa, disse à N-TV na festa de verão da TVI, que se realizou no passado sábado no espaço SUD, em Lisboa, “é que venha com saúde e até agora tudo bem”.

Ao lado de Cláudio Ramos no programa “Dois às 10”, do quarto canal, a comunicadora não pensa, ainda, em parar de trabalhar. “Vou tentar trabalhar até ao máximo possível, depois logo se vê o que o bebé vai precisar e o que a minha médica diz. Não estou ansiosa, apenas para conhecer esta pequena criatura”.

Atualmente, Maria Botelho Moniz garante estar mais “tranquila”. “Estou a relativizar uma série de coisas. Achei que ia ser mais ansiosa e os primeiros três meses vivem-se com alguma ansiedade para saber se está tudo bem. Agora estou mesmo feliz”.

As compras para o bebé ficam lá mais para a frente: “Ainda não comprei nada porque os nossos telespetadores são os melhores e têm-me enchido de mimos”.

Na próxima semana, Maria parte para férias com o namorado, Pedro Bianchi Prata. “Quero estar na bolha com o Pedro e a barriga. São as últimas férias a dois sem bebé, calminhas. Vamos para Itália e, em agosto, será Algarve e Norte”, conclui.