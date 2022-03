Entrevista a Rodrigo Paganelli: “Sou um bom menino, de coração”

O ator interpreta a personagem “Carlos”, em “Festa é Festa”, e diz que as semelhanças são tantas com a vida real que tenta não fazer dele próprio.

“Carlos” e “Ana Carolina” (Beatriz Barosa) são um dos pares mais acarinhados pelos telespetadores na novela “Festa é Festa” e, em conversa com a N-TV, o ator, de 29 anos, conta como a trama das noites da TVI conseguiu liderar audiências. “A festa está a correr muito bem desde o primeiro dia. Foi um elenco e uma equipa técnica que se uniram para fazer uma coisa diferente, um desafio para todos, porque a TVI ainda não tinha feito nada do género”, afirma.

“Demos todos as mãos e lutámos para que fosse algo que, além de ter sucesso, fosse bom para nós. Já fiz alguns trabalhos no canal e neste, em termos de ambiente – como não há dramas, confusões de histórias e de problemas -, é tudo bem-disposto, na maior, divertido, com comédia”.

Num enredo com veteranos como Maria do Céu Guerra ou Vítor Norte, Rodrigo Paganelli reconhece que está em constante aprendizagem com estas referências da representação. “Tenho a sorte de contracenar com a Maria do Céu Guerra, que é um exemplo para todos nós; também o Vítor Norte é um dos pilares da ficção e destaco a Beatriz Barosa que, sendo mais nova, é um exemplo para todos nós. A Ana Brito e Cunha já conhecia, o Pedro Alves ainda não e também foi um diamante que me caiu nas mãos. São pessoas tão boas, mas tão humildes quanto os miúdos que estão a começar agora e isso é bonito de ver, não lhes subiu nada à cabeça!”

A atriz que dá vida a “Corcovada” enche as medidas ao artista. “A Maria do Céu Guerra vem ter connosco e diz: ‘Gostei tanto de fazer aquela cena contigo, foste tão disponível, estiveste ali a ouvir-me’. São coisas que nos marcam o coração, não só como artistas, mas como pessoas”.

Rodrigo Paganelli assume, em seguida, que tem muitas parecenças com o seu papel. “Eu vinha de um ‘Hugo’ em ‘Quer o Destino’, que era uma personagem completamente fora e super-divertida e dão-me uma personagem que é mais parecida comigo. Tentei ser neutro e não quis cair no erro de não estar a fazer de mim próprio”, admite. “É parecido comigo no respeito pelos mais velhos, pela família, no carinho, no amor que tem pelas mulheres… e é como eu, um bom menino de coração”, remata o intérprete.