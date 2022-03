Entrevista a Sofia Alves: “Disse três vezes que não à SIC”

“A Serra”, a nova novela da SIC, estreia-se esta noite. Em entrevista à N-TV, Sofia Alves, a protagonista, admite que pensou muito antes de aceitar os projetos que lhe foram propostos por Daniel Oliveira, mas que agora interpreta “um novelão”.

Ela está de volta a Portugal e às novelas. Depois de um período em Espanha, onde esteve a fazer teatro com a companhia do marido, o encenador Celso Cleto, Sofia Alves é a protagonista de “A Serra”, a novela que se estreia esta noite na SIC, naquele que é um regresso à estação mais de 20 anos depois de se ter destacado em “Jornalistas” (1999).

Fora dos enredos nacionais desde 2016 – ano em que teve uma participação especial em “Massa Fresca” (TVI) -, a atriz vai interpretar “Carlota Pereira Espinho” na novela que tem as montanhas da Serra da Estrela como pano de fundo e na qual contracena com Júlia Palha, António Pedro Cerdeira, José Mata ou Carolina Carvalho.

Em entrevista à N-TV, Sofia Alves admite que o diretor de Entretenimento, Daniel Oliveira, não teve tarefa fácil para a contratar, inclusivamente para outros projetos. “Confesso que não resisti a este convite. Já tinha dito, pelo menos três vezes, que ainda não era o momento, mas desta vez não fui capaz”, recorda a atriz.

“Houve toda a insistência do Daniel para eu voltar e o papel que seria fantástico para o meu regresso e, no fundo, era também o meu regresso à SIC 20 anos depois… e aqui estou, muito satisfeita, com uma equipa maravilhosa”, acrescenta.

“Esta novela é um novelão, muito bem escrita. Todos os núcleos são importantes e quero deixar aqui uma referência à produtora SP Televisão e aos seus colaboradores que são fantásticos. Não nos podemos esquecer que estamos a viver tempos muito difíceis”, lembra a atriz.

Quando chegou às gravações, Sofia Alves garante que “a sensação foi logo magnífica”. “Revi colegas que já não via há 15 anos e, depois do receio, chegou a confiança de voltar a fixar 50 páginas. Agora vamos estrear e acredito que o público vai gostar e isso dá-me força e emoção”.

O teatro pode, por enquanto, esperar: “O meu regresso ao teatro vai acontecer depois. Espanha tem sido para mim uma oportunidade fantástica que quero continuar num futuro próximo”, conclui Sofia Alves.