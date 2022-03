Entrevista a Tony Carreira lidera audiências com 1,7 milhões de espectadores

A entrevista de Manuel Luís Goucha a Tony Carreira emitida na TVI após o “Jornal das 8” foi o programa mais visto desta segunda-feira.

Apesar de a SIC ter liderado as audiências com 21,5% de “share”, a TVI confirmou que a entrevista ao artista obteve 31,9% de “share” e uma audiência média de cerca de 1,7 milhões de espectadores. No entanto, no total obteve 20,9%.

“1,7 milhões de abraços a Tony Carreira. Obrigado por escolher a TVI”, destaca a estação televisiva.

Esta foi a primeira entrevista do cantor após a morte da filha, Sara Carreira, de 21 anos, na sequência de um acidente de viação, a 5 de dezembro de 2020.

No entanto, recentemente, a SIC foi o meio de comunicação escolhido para a divulgação da Associação Sara Carreira, criada a 2 de maio, que além de ter o objetivo de homenagear a cantora, também irá ajudar crianças e jovens com bolsas de estudo.