Entrevista: Ana Guiomar sente que ficou noiva na “altura certa”: “Não havia sequer expectativas”

Ana Guiomar confessa, em entrevista exclusiva à N-TV, que o pedido de casamento do companheiro de longa data, Diogo Valsassina, aconteceu na altura certa.

A atriz admite que, no que diz respeito à sua vida pessoal, está tudo a acontecer dentro da normalidade. É que, segundo a intérprete, nunca existiu um prazo de validade para o pedido de casamento do namorado e também ator.

Sobre a vida profissional e o regresso à ficção nacional, depois de ter estado a trabalhar como apresentadora na TVI, Ana Guiomar adianta que “já tinha saudades” de fazer novelas.

Depois do concurso com o Pedro Fernandes e a Rita Salema, o “Ver P’ra Crer”, a participação na novela “Amar Demais”. Como correu este regresso a ficção?

Foi ótimo, já tinha muitas saudades de fazer novelas. Assim que li o primeiro episódio senti que seria uma grande história e apeteceu-me começar a gravar naquele minuto.

O que pode adiantar sobre a sua personagem?

A minha personagem é a Rute, a mais nova de cinco irmãos e com um feitio muito particular. Ao longo da novela vamos acompanhar o crescimento emocional da Rute e isso tem sido incrível de viver ou neste caso, dar vida. Foi uma miúda criada sem tempo e sem amor, numa família muito remediada e sem grandes oportunidades.

O que a seduziu na história?

Quase todas as novelas têm como grande foco o amor e a vingança, esta não é diferente. O que me agarrou e fez acreditar na história foi o facto de todos os personagens serem importantes, todos eles têm vida e não servem só para determinada coisa, não são só veículos da história. São personagens com emoções, com certezas, fragilidades, dúvidas, tudo o que a vida tem! A outra coisa que gosto muito é que não há episódios parados, em todos eles acontece sempre alguma coisa. São esses ganchos que fazem com que o público se agarre à novela.

Como é que lidou com o confinamento em tempo de pandemia?

Confesso que não sofri muito, a pior parte foi mesmo estar mais afastada da família. De resto fiz imensas coisas, dediquei algum tempo a projetos mais pessoais e também trabalhei bastante, mesmo dentro de casa. Tive experiências muito engraçadas e que me desafiaram, como é o caso do programa “Anti-Stress” ou o anúncio da Vodafone que gravei inteiramente dentro de casa.

Sente falta das suas viagens?

Para já ainda não, estou muito focada no trabalho. Além disso, temos um país maravilhoso que é preciso apoiar bastante numa altura destas e descobrir tudo aquilo que ele tem para nos oferecer.

Há uma nova dinâmica com a chegada da nova direção e de Cristina Ferreira. Sente essa motivação na estação?

Uma nova direção gera sempre mudanças e a meu ver, regra geral, a mudança é boa. Estimula, questiona e faz com que não se esteja adormecido. Vamos esperar para ver, sempre com motivação e expectativa.

Os fãs ficaram felizes por “finalmente” estar noiva do Diogo Valsassina. Acha que é mesmo um “finalmente” ou, apenas, a altura certa?

Foi na altura certa, nunca tinha sido pensado, portanto não havia sequer expectativas, tempo limite ou datas.