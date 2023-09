Entrevista: Daniela Ruah fala da exposição dos filhos na semana do regresso à escola

Na semana em que os dois filhos voltam a estudar, Daniela Ruah conta como lida com a exposição pública da família nas redes sociais.

River e Sierra, frutos da relação da atriz Daniela Ruah com o duplo de atores David Paul Olsen, entram nesta semana no quarto e segundo ano escolares, respetivamente, nos Estados Unidos. Numa altura em que Facebook, Instagram ou Twitter são alvo de grande escrutínio público – no caso da intérprete de “Kensi”, da série policial norte-americana “NCSI: Los Angeles“, é mundial -, Daniela Ruah conta à N-TV como lida com as redes sociais. “Quer sejamos figuras públicas, ou não, estamos sempre abertos a críticas de estranhos, baseadas numa fotografia ou de algo que dissemos e não têm, de todo, o contexto da pessoa. Isso pode tornar-se muito feito”, adverte a atriz.

“Por outro lado, sinto mesmo que estar nas redes sociais é uma escolha. É uma pena termos essa preocupação, porque acho, obviamente, errado quando começamos a criticar pessoas que não conhecemos de lado nenhum, porque não temos mais nada que fazer, mas é uma escolha”, reforça.

Quanto à exposição – moderada – dos filhos River e Sierra, Daniela Ruah acrescenta. “Não sei se é a Kate Winslet que se recusa a deixar os filhos aparecer… os meus têm nove e seis anos e, para já, não têm telefones, são muito pequeninos para isso, mas vamos evitar isso ao máximo… e as redes sociais. Já lhes comecei a explicar que quando eu as uso, é por motivos de trabalho ou, eventualmente, para alguma coisa de família, mas não tipo ‘estou aqui com os meus miúdos e estamos todos fofinhos!’”.

“Nunca é com o intuito de fazer ‘show-off’ nem de representar uma vida que não é a minha. Também já explicámos várias vezes que as pessoas podem ser más e para eles terem um filtro, porque se as pessoas não nos conhecem de lado nenhum, as palavras delas não nos afetam”.

Daniela Ruah mostra-se, por estes motivos, expectante quanto ao futuro próximo: “Quando foram adolescentes teremos de continuar a ter estas conversas: eu já estou a ver que, com a Inteligência Artificial, o mundo vai ser diferente quando eles chegaram a essa altura”, remata a intérprete.