Entrevista: Marco Horácio promete programa “bombástico” na TVI

É já neste domingo que o quarto canal estreia “Boom”, um programa de cultura geral “diferente dos outros”, promete o apresentador, Marco Horácio.

Marco Horácio está de volta à antena da TVI a partir de domingo, com o concurso de cultura geral “Boom”. Depois de ter aceitado o convite do diretor-geral Nuno Santos para apresentar o programa “A Vida Lá Fora”, em pleno período de confinamento, o ator, apresentador e humorista sente-se como “peixe na água” neste novo desafio que promete fazer “explodir” umas “bombas” e colocar em suspense os concorrentes… e os telespectadores.

“As expectativas são altas. O meu trabalho e está feito e vamos ver, é um público novo que vou conquistar, quero recebê-los de braços abertos e espero também ser recebido desta forma”, diz Marco Horácio, em entrevista à N-TV para, em seguida, explicar a dinâmica do “Boom”: “É um programa de cultura geral com quatro rondas. Na primeira, cada equipa tem de desativar quatro bombas – não podem cortar o cabo da resposta certa, senão a bomba explode-lhes na cara. É uma coisa bonita de se ver e não ganham dinheiro. Na segunda ronda podem ganhar uma vantagem ou resgatar um elemento que tenha sido eliminado, na terceira é a bomba prateada, em que faço perguntas com duas opções, uma certa e outra errada e, finalmente, no jogo final, para os 30 mil euros, têm que responder a 15 perguntas”.

As “bombas” são um pormenor diferenciador em relação aos outros programas de cultura geral. “O jogo é muito mais dinâmico. Não é só perguntas, mas há grandes níveis de ansiedade nos concorrentes. Tem um lado de entretenimento quer da minha parte a apresentar e quando as bombas explodem é o momento alto do programa. Alguns concorrentes até fecham os olhos, porque não sabem quando e como aquilo vai explodir!”

“É um programa que vive de várias energias e estados de euforia e de concentração. O cenário é fantástico e toda a envolvência musical também”, remata Marco Horácio.