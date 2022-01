Entrevista: Maria Cerqueira Gomes viveu ano “com incertezas”: “Fizeram-me crescer”

Foi um ano exigente para a apresentadora da TVI, que se multiplicou entre programas. O Natal foi mais “triste”, porque não teve a avó tão perto como desejava.

É durante um “Somos Portugal”, gravado no amplo jardim da TVI devido à pandemia que impede o programa de andar de terra em terra, que Maria Cerqueira Gomes fala com a NTV, entre um passeio nos carrinhos de choque e o carrossel da feira improvisada.

Depois de ter trocado o Porto por Lisboa, para fazer o “Você na TV!” ao lado de Manuel Luís Goucha, e de ter regressado já este ano ao Norte para elaborar reportagens, a comunicadora está de regresso a Queluz de Baixo para participar nos programas de “daytime” da TVI. 2020 foi uma verdadeira “azáfama”, mas Maria Cerqueira Gomes confessa que cresceu profissionalmente entre projetos, como o “Portugal na TVI”, “Em Família”, que foram antecedidos por outros formatos como “A Tua Cara Não me É Estranha” ou “O Chef é Você”.

“Foi um ano exigente e diferente, com algumas incertezas, normais, principalmente para quem não está cá há tanto tempo, como é o meu caso”, começa por admitir, em entrevista. “Cheguei à TVI há dois anos e foram constantes mudanças, mas as coisas começaram a encaixar-se e a resultar. Tive desafios em cima da mesa todos diferentes e que me fizeram crescer profissionalmente”, assume.

“Esta oportunidade de experimentar vários formatos e atingir bastantes públicos é muito boa, assim como ter alguém que nos governa que sabe muito disto e como as coisas encaixam”.

Antes de começar a fazer o “Conta-me”, em 2021, Maria Cerqueira Gomes diz sentir-se bem no “Somos Portugal”. “Neste momento sinto-me muito confortável. O que tenho feito ao domingo no ‘Somos Portugal’ fiz, durante muito tempo, no Porto Canal e fui pelas terras e com menos condições”, lembra.

Quanto ao Natal, não foi como desejava: “É mais triste por causa da covid-19. Costumamos ser 50 pessoas, mas este ano é um Natal reduzido ao mínimo. Não estar tão perto da minha avó como queria mexe comigo”, lamenta, à despedida, ela que ainda conseguiu ver, por instantes, a familiar, como mostrou nas redes sociais no passado dia 25 de dezembro.