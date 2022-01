Entrevista: Rúben do “Big Brother” esteve afastado da mãe: “Passei mal por causa dela”

O primeiro concorrente a abandonar a nova edição do “Big Brother” cresceu longe da mãe que, admite, “esteve em tratamentos”. Hoje é um filho “orgulhoso”.

Rúben foi criado pela avó na juventude, depois de a mãe se ter afastado devido a “problemas” que o primeiro expulso do “Big Brother” não quer adiantar. Mas admite, em entrevista, via Zoom, à N-TV: “Passei mal por causa dela. A sua ausência prejudicou-me e senti a falta dela, mas consegui superar”.

Hoje têm uma relação “excelente”. “Sou o filho mais babado, ela conseguiu superar e eu estive sempre presente nos tratamentos dela”.

O jovem já foi casado, mas a relação terminou: “Levar um casamento para a frente é horrível”, limita-se a dizer, sem querer acrescentar mais pormenores.

Quanto à sua participação de apenas uma semana no “reality show” apresentado por Teresa Guilherme, Rúben refere que foi um “gentleman” e que deu prioridade “aos outros”, o que o acabou por “prejudicar”.

“Gosto muito de dar um ombro amigo, mas não estar sempre em cima da pessoa. Não estou ali para cuidar do lado psicológico dos concorrentes”.

No que respeita à relação tensa entre Luís e André, que acabou com a saída do primeiro da mansão da Ericeira, Rúben não se quer alongar: “Estavam dentro da casa e eu não tinha acesso. Mas senti-me enganado pelo André. Percebi que a Teresa Guilherme carregou nele na última Gala”, conclui.