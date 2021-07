Entrevista: Rúben Rua resume um ano na TVI: “Quando te sentes feliz isso passa para o público”

O apresentador voltou a “casa” no último verão, ganhou um programa e ainda realizou um sonho: conduzir o “Você na TV!”. Para o ano, Rúben Rua espera “colher” o que semeou.

Depois de uma saída de apenas alguns meses da TVI, com passagens efémeras pela SIC – numa entrevista a Cristina Ferreira -, e pela RTP – como participante no programa “I Love Portugal” -, Rúben Rua regressou a “casa” no final do último verão, para estar em três frentes: nas reportagens do “Somos Portugal”, aos domingos; a conduzir, aos sábados, o “VivaVida”, com Helena Coelho e, no início do mês, a apresentar o “Você na TV!” nas manhãs, um “sonho” desde sempre.

“Pandemia à parte”, como diz, em entrevista à N-TV, 2020 foi um ano quase perfeito para o também manequim portuense. “Apesar de ainda estar a ser muito difícil, pela pandemia, honestamente para mim foi um ano bom profissionalmente: regressei à TVI depois do verão e de um afastamento muito curto – até costumo dizer que fui de férias e voltei”, refere Rúben Rua.

“Vivo uma fase profissional e pessoal feliz. Estou realizado e nunca escondi que o meu foco é fazer televisão nesta casa, na qual já estou há vários anos, e sinto-me agradecido pela oportunidades e às quais tento corresponder para continuar a merecê-las no próximo ano”.

Entre as apresentações do “VivaVida” e do “Somos Portugal”, o destaque vai para as manhãs do “Você na TV!”, que está a terminar, para dar lugar a “Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz a partir de 4 de janeiro. “O ‘Você na TV!’ é um programa que fiz três vezes e do qual gosto muito. Experienciei o ‘daytime’ e fiquei profundamente feliz. Apresentei com a Cristina há quatro anos, numa altura em que o Manuel (Luís Goucha) tinha ido de férias, fiz com a Maria (Cerqueira Gomes) este ano e depois com o próprio Goucha, ou seja, estive com os apresentadores originais”.

O balanço é positivo. “Acho que as coisas correram bem. Quando se faz entretenimento o mais importante é sentir-nos felizes, porque isso passa para os telespetadores”.

Para 2021 o objetivo é “melhorar”. “No meu caso as coisas demoram, faz parte da minha carreira, mas acredito que 2021 vai ser um ano de concretizações e de recolher frutos do que fui semeando ao longo destes 15 anos”, conclui Rúben Rua.