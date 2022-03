Entrevista: sem contrato com a SIC, João Paulo Rodrigues transfere-se para a RTP

Depois de anos ao lado de Júlia Pinheiro nas manhãs do terceiro canal e da participação na série “Golpe de Sorte”, João Paulo Rodrigues terminou o contrato de exclusividade com a SIC e é o novo rosto da RTP e do programa “100 Por Cento Português”. O ator e apresentador conta tudo em entrevista à N-TV.

Um regresso à casa-mãe. Vários anos depois de ter apresentado, ao lado de Pedro Alves, o “Telerural”, na RTP, João Paulo Rodrigues está de regresso ao primeiro canal. Uma “transferência” só possível depois de terminado o contrato de exclusividade com a SIC e que durou seis anos, nos quais brilhou nas manhãs ao lado de Júlia Pinheiro e ainda no papel de “Tino” na série líder de audiências “Golpe de Sorte”.

“É bom voltar a casa. Foi aqui que comecei a fazer televisão e me tornei conhecido do público”, recorda o também humorista, em entrevista à N-TV, numa antecipação à estreia do programa “100 Por Cento Português” no qual, ao lado da atriz Vera Kolodzig, vai mostrar o que de melhor as marcas nacionais têm para oferecer. “Quando recebi este convite tinha ainda, exclusividade com a SIC mas, entretanto, essa exclusividade terminou. em março., Estava a gravar a nova temporada de ‘Golpe de Sorte’, mas também acabei agora no final de julho”, refere João Paulo Rodrigues.

“Estive ligado à SIC durante seis anos. Foi a única vez que tive um contrato na minha vida. Fazia sentido porque estava a apresentar um programa diário. Não ter contrato é voltar aquilo que sempre foi a minha vida e forma de trabalhar. Não sei se prefiro estar assim, sempre fui tendo trabalho. Para qualquer pessoa que tenha filhos gera sempre alguma instabilidade, mas procuro não me deixar levar pelos sentimentos de receio, porque senão não vou curtir o momento e preocupar-me por antecipação”, acrescenta.

Quanto ao “100 Por Cento Português”, na RTP1, “as gravações estão a correr muito bem”. “Está a ser muito divertido e a equipa é maravilhosa. Já fizemos quatro programas e estou farto de viajar e engordar. E neste ano, que não teria férias por causa da Covid-19, acabei por dar umas voltinhas! Estivemos em Constância e Almourol, em Braga e Guimarães, Algarve e agora andamos pela zona Oeste. Segue-se Trás-os-Montes e havemos de ir à Madeira”.

Ao lado, na apresentação, está a atriz Vera Kolodzig. “A Vera é maravilhosa. Já nos conhecíamos, mas não tínhamos estado muito tempo juntos. É uma miúda muito divertida e simpática e eu gosto de pessoas simples e sem manias de grandezas”, remata o apresentador.