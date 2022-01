Episódio de série infantil sobre aborto, feminismo e homossexualidade suspenso da RTP2

Um episódio da série de animação “Destemidas”, que fala de mulheres importantes na história mundial, transmitida no segmento infantil “Zig Zag”, na RTP2, foi temporariamente suspenso depois de ser alvo de queixas.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu várias queixas devido a um episódio de “Destemidas”, criação de origem francesa, no qual a femininista francesa Thérèse Clerc abordava temas como o aborto, homossexualidade, feminismo, divórcio e religião.

Depois da polémica, a diretora da RTP2, Teresa Paixão, anunciou no Facebook que o episódio em questão “foi temporariamente suspenso do espaço ‘Zig Zag’” devido à “linguagem utilizada” reconhecendo que “no que diz respeito ao aborto não era a mais adequada para o público-alvo (10-13 anos) e voltará assim que estiver refeita a dobragem”.

Sobre a serie Destemidas cumpre-me informar que não foi suspensa nem da RTP 2 – amanhã no seu horário normal, 11.30h,… Publicado por RTP2 em Quinta-feira, 25 de junho de 2020

No entanto, “não foi suspensa nem da RTP2 nem da RTP Play”. “Os 30 episódios que compõem a série podem ser vistos integralmente, com a tradução aproximada ao texto original na RTP Play, incluindo o episódio que deu lugar a esta questão no espaço das séries da RTP2”.

Depois de correr nas redes sociais uma petição pública para a retransmissão da série polémica, esta quinta-feira a RTP voltou a exibi-la no seu portal, mas retirou-a da área dedicada ao público infantil.