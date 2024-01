“Era Uma Vez na Quinta”: Daniela Mello foi a primeira expulsa

Esta noite de domingo, dia 14 de janeiro, foi de expulsão no “Era Uma Vez Na Quinta”. Daniela Mello abandonou o programa.

Foi no passado domingo, dia 7 de janeiro, que estreou o “reality show” “Era Uma Vez Na Quinta” que junta 16 concorrentes para cuidar da horta ou dos animais. Neste domingo, 14, a primeira expulsão aconteceu.

Os concorrentes em risco de abandonar o programa eram Cristiana, António e Daniela. Contudo, no fim, foi a última mencionada que foi expulsa do “reality show”, que se mostrou emocionada e surpresa com a decisão.

“Sinto-me triste, com o voto de algumas pessoas que eu não esperava. Agradeço a oportunidade”, disse.

“Foi uma surpresa para mim e uma falsidade, uma pessoa que eu achava que era minha amiga, mas não é”, confessou.