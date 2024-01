“Era Uma Vez na Quinta” já estreou. Conheça os concorrentes

Este domingo, 7, estreou o “Era Uma Vez na Quinta”, que vai juntou famosos das redes sociais para cuidar da horta ou dos animais. Conheça os concorrentes.

O programa que junta famosos das redes sociais para cuidar da horta ou dos animais já começou. “Era Uma Vez na Quinta”, que junta 16 concorrentes, estreou este domingo, dia 7 de janeiro, na SIC, e é conduzido por Andreia Rodrigues. Conheça quem participa do programa.

Cátia Rochinha tem 27 anos. “Já perdeu a conta à quantidade de roupa que tem, adora andar de saltos e considera-se uma pessoa altamente consumista”, lê-se na página do canal. Já Francisco Soares, de 31 anos, é de Lisboa e é “personal trainer”.

Tiago Marques, de 28 anos, considera-se aventureiro e diz já ter experiência com a agricultura. Com 42 anos, Daniela Mello é natural do Rio de Janeiro e diz ser impulsiva.

Mariline Gonçalves, de 31 anos, é psicóloga, mas gere o bar que era do pai. Pedro Nunes tem 41 anos e foi motorista de autocarros.

Rodolfo Madeira tem 38 anos e diz ser uma pessoa “intensa, aventureira, egocêntrica e agitada”. Rita Caldeira, de 29 anos, já tem experiência com agricultura, uma vez que em pequena, “era obrigada a cultivar campos, semear milho, tratar de galinhas, coelhos e porcos”.

Carolina Silva, de 30 anos, é “nail artist” e tem a costura como um “hobby”. António Costa tem 50 anos e trabalhou como bancário por mais de duas décadas.

Pedro Vieira tem 34 anos, dá aulas de “personal trainer” e é vegan. Goreti Neto, de 44 anos, nasceu e cresceu em ambiente rural e “quer mostrar ao mundo que não é preciso ter medo de agarrar um porco”.

Manuela Pinto, de 57 anos, vive em Barcelona e acredita estar no “melhor período da sua vida”. Tiago Rodrigues tem 40 anos e diz ser resistente e resiliente por ser bombeiro.

Cristina Garça tem 40 anos e adora estrelas e filosofar. Por fim, Ricardo Amorim, de 47 anos, gosta de competir e vê-se, algum dia, “a sair da cidade para ir viver para o campo”.