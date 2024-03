Érica e André foram os concorrentes expulsos do “Big Brother”

Érica e André foram as mais recentes expulsões do “Big Brother – Desafio Final II”. Concorrente madeirense admitiu que estava a “ficar sem gasóleo”.

Com as eleições Legislativas do passado domingo a adiar a gala do “Big Brother – Desafio Final II”, a TVI transmitiu um programa especial para mais duas expulsões, desta vez da participante madeirense Érica e de André.

“Não morri na praia. compensou voltar e acho que foi um grande regresso! Dei tudo e podia ter dado mais qualquer coisa, mas já estava a ficar sem gasóleo e foi melhor assim”, assumiu a participante na hora da despedida.

Noélia Pereira, Vina Ribeiro, Bárbara Parada, Bruno Savate e Ana Barbosa mantiveram-se na “casa mais vigiada do país”.