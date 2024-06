Escritor Pedro Chagas Freitas atualiza estado de saúde do filho

A lutar contra uma doença rara, o filho do escritor Pedro Chagas Freitas, Benjamim, foi diagnosticado com um vírus e varicela.

“O Benjamim está a melhorar. Nunca conheci um herói assim”. O pequeno, filho de Pedro Chagas Freitas, chegou a Coimbra com um quadro de saúde complexo. “Além dos problemas habituais no fígado, veio um vírus, e ainda foram encontradas lesões, que não se sabia bem de onde vinham, nos rins”, contou o escritor.

“Um cenário feroz, que o deixava no limiar da urgência imediata de transplante. Foi ele, sempre como ele é. Resistiu, aguentou-se. A meio disto tudo, veio uma varicela. (…) Aguentou-se, resistiu. Está a melhorar. Nunca perdeu o espírito, nunca deixou de fazer piadas, nunca deixou de sorrir”, acrescentou, explicando que o menino, de seis anos, só poderá voltar a ser colocado em lista de transplante “quando ficar completamente livre dos vírus”.

“Escrevo-vos com o coração nas mãos, com tudo nas mãos, a tremer como não pensei ser possível tremer. Mas escrevo-vos com agradecimento, com esperança, com vida, com amor. É disso, para além da competência e do génio de quem opera, que se faz o sucesso de algo tão complexo assim. Obrigado a todos. Continuem por aí, a torcer, a rezar, a fazer o que quiserem e puderem fazer. Tudo chega até nós. Nenhum gesto de amor será inútil”, rematou.

Vale recordar que, há cerca de duas semanas, Pedro Chagas Freitas apelou a um dador de fígado compatível para o filho.