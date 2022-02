“Está muito calor”. As melhores fotos de Cristina Ferreira nas Maldivas

A apresentadora rumou às ilhas paradisíacas e, entre as águas cristalinas do mar e a piscina, tem aproveitado ao máximo. Veja o luxo de Cristina Ferreira.

Com uns dias de férias no seu programa matinal, Cristina Ferreira voltou a um dos locais onde foi “muito feliz”: as Maldivas.

Patrocinada, como habitualmente, por uma agência de viagens, a loira da Malveira tem aproveitado o que de melhor aquele arquipélago paradisíaco tem para oferecer.

https://www.instagram.com/p/B6m7S30h1kH/

“Desculpem lá mas está muito calor”, brincou a comunicadora na manhã deste sábado, dentro da piscina e de costas para o mar azul turquesa.

Antes, Cristina Ferreira já tinha mostrado o seu “bungalow” de luxo, instalado mesmo em cima da praia.

“Tudo a dormir em Portugal e eu já com este nascer do dia. Já fui ao ginásio e agora parte favorita: pequeno-almoço”, partilhou com os fãs.

https://www.instagram.com/p/B6mZ-RJBrG4/

Este regresso às Maldivas faz lembrar um momento único na vida da apresentadora: os dias que antecederam a sua estreia com o programa que hoje é líder de audiências. Por isso, Cristina Ferreira voltou a recordar a sua saída da TVI.

https://www.instagram.com/p/B6kNwz2BukR/

“Há um ano estava aqui prestes a estrear um programa de televisão e com a cabeça a mil. Voltei agora só para confirmar se estava tudo no sítio. Só mudei de casa”, lembrou.