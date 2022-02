Estado de saúde de Rogério Samora mantém-se “inalterado”

Rogério Samora continua no Hospital Amadora-Sintra com o estado de saúde inalterado. O primo do ator, Carlos Samora, atualizou a situação médica do intérprete.

Internado desde 20 de julho, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, o artista continua com o prognóstico “reservado”, tal como acontece há vários dias na unidade de saúde.

“Sábado é dia em que não há visitas mas a informação chegou pelo contacto da equipa médica, o estado de saúde do Rogério mantém-se inalterado em relação aos últimos dias e o prognóstico continua reservado”, contou Carlos Samora.

“O tempo vai passando mas nós continuamos a acreditar que o Rogério vai voltar para nos dar ‘música’ e contar histórias como só ele sabe. Esperamos o tempo que for preciso e continuamos a contar contigo Rogério, porque a esperança é a última a ir embora”, acrescentou.

Nos últimos dias, o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, já tinha revelado, durante a apresentação de Lourenço Ortigão, que Rogério Samora se encontra en estado “grave e com prognóstico reservado”.

“Estamos a perceber as possibilidades de o Rogério reintegrar o projeto, ou não, portanto temos de ver até que episódio as cenas estão gravadas”, disse, referindo-se à personagem de Rogério Samora na novela “Amor, Amor”.

Lembre-se que o ator sofreu a paragem cardiorrespiratória durante as gravações do projeto.