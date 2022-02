“Estamos mais afinados”. Manuel Marques antecipa segunda temporada de “Patrulha da Noite”

A RTP apresentou na tarde desta segunda-feira, em direto no Instagram, a segunda temporada da série “Patrulha da Noite”, com a participação dos atores.

Eduardo Madeira foi o “pivot” de serviço. Em tempo de pandemia da “Covid-19” e também com os atores fechados em casa, o humorista pegou no telemóvel e falou em direto com a equipa que, entre outros nomes, conta com Manuel Marques, Joana Pais de Brito ou Frederico Amaral.

Manuel Marques foi o brincalhão de serviço nesta videochamada e garantiu mesmo que esta temporada fechado em casa com a família lhe permitiu “ter novas ideias”: “Uma delas foi atirar-me pela janela”, brincou com Eduardo Madeira.

Mais a sério, o ator fez um balanço muito positivo da nova série de “Patrulha da Noite”, que se estreia no próximo sábado, na RTP1, a partir das 21.45 H.

“Fomos verdadeiramente felizes a fazer esta série, que está mais afinada do que a primeira. Estamos todos muito bem e estava com saudades. Na primeira temporada a personagem que mais me deu gozo fazer foi o psicopata”, referiu.

Também de regresso está Joana Pais de Brito. “É um prazer participar nesta temporada. Vou fazer de vendedora de fêveras”, disse a Eduardo Madeira.

Gabriela Barros, por seu lado, dará vida a uma “dona de um bordel”. “Ela tem um toque espanhol, é caliente e foi muito divertido interpretar”, concluiu a atriz.