Estão escolhidos os concorrentes do “Big Brother 2020 – A Revolução”

Cristina Ferreira anunciou na tarde desta segunda-feira que já há participantes para o novo “reality show” da TVI, que deve começar em setembro e terminar no final do ano.

É com os cartões com o logótipo do “Big Brother” e com a frase “estão escolhidos”, acompanhada por um “smile”, que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, revelou esta tarde que os próximos concorrentes da “casa mais vigiada do país” já estão escalados.

O programa, recorde-se, será apresentado por Teresa Guilherme, que sucede a Cláudio Ramos.

O “Big Brother – A Revolução” deve começar a meio de setembro e terminar no último dia do ano, como a “rainha dos reality shows” sempre preferiu.