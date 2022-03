“Este Euro Vai Bater”: o vídeo de Dolores Aveiro em que mexe a anca e apoia a Seleção já se tornou viral

Depois de, durante toda a época, ter apoiado o Sporting, com pequenos vídeos, Dolores Aveiro decidiu, agora, incentivar Portugal no Euro 2020, com imagens que já se tornaram virais.

Camisola da Seleção Nacional vestida, calções e ténis brancos: é devidamente equipada com as cores de Portugal que Dolores Aveiro gravou um vídeo em casa, na Madeira, a apoiar a Seleção das “Quinas”, na qual o filho, Cristiano Ronaldo, é a estrela maior.

Com um movimento de anca, de pernas e braços, a matriarca do clã Aveiro canta e movimenta-se com a música “Este Euro Vai Bater”.

No final do vídeo a mãe do CR7 chega mesmo a dar uma corridinha, enquanto grita “força Portugal”.

O vídeo rapidamente se tornou viral, com mais de 100 mil visualizações em apenas uma hora, o que levou a filha mais nova, Katia, a mostrar-se orgulhosa: “Minha querida”, referiu a empresária radicada no Brasil.

Este não é o primeiro vídeo em festa de Dolores Aveiro, que já tinha apoiado o Sporting até o clube se sagrar campeão nacional, mas é das raras vezes em que a mãe de Cristiano Ronaldo exibe os seus dotes de bailarina.