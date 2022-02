Estreia de “Quer o Destino” relança “prime time” da TVI

No mês de março a TVI foi o canal generalista que mais cresceu no “prime time”, segundo os dados da CAEM/GFK. O canal de Queluz de Baixo cresce nesta faixa horária 15%, tendo fechado o mês com uma quota de 16.3%.

A estreia da novela “Quer o Destino”, protagonizada por Sara Barradas, Pedro Teixeira, Isaac Alfaiate, Filipe Vargas e Pedro Sousa obteve, até ao momento, uma audiência média superior a 1 milhão de espectadores. A estação refere, em comunicado, que “este é o melhor resultado da ficção da TVI desde maio de 2019”.

No campo do Entretenimento, destaque para os resultados obtidos pelo “Mental Samurai”, que alcançou uma audiência média de quase 900 mil espectadores.

Uma nota ainda para as emissões de “Dança com as Estrelas”, que registou, nas semanas em que foi exibido, uma média de 800 mil espectadores nas noites de domingo.

Num mês marcado pela pandemia Covid-19, a TVI captou uma audiência total superior a 2 milhões e 200 mil espectadores.

Devido à quarentena a que os portugueses se viram forçados a fazer, registou-se na segunda quinzena, um aumento significativo de 40% face ao mês anterior, a que corresponde um consumo de sete horas e 7 minutos por dia/por pessoa.