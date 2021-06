Estrelas em ação, estreias e um adeus aos “clássicos”: a programação da TVI para o Natal e Ano Novo

A TVI já tem a programação de Natal e Ano Novo definida. A estação aposta nas estrelas do canal, em muitos especiais, filmes e no adeus aos clássicos “Você na TV!” e “A Tarde É Sua”.

Este sábado, 19 de dezembro, durante a tarde, Cristina Ferreira entrevista Maria Botelho Moniz no programa “Conta-me” e, logo a seguir, Helena Coelho e Rúben Rua trazem o “VivaVida Especial Natal”. A tarde fecha com o especial “BB em Festa”, em direto dos estúdios da TVI, com a apresentação de Mafalda Castros e Maria Botelho Moniz e a presença de Teresa Guilherme, ex-concorrentes, comentadores e atuações musicais.

Depois do “Jornal das 8”, a TVI apresenta “Noite de Cristina”, um especial que, segundo adianta a estação, “vai trazer muita animação e surpresas”.

Na próxima semana, na véspera de Natal, dia 24, o quarto canal apresenta um especial “Natal em Família” durante a tarde, com apresentação de Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes, Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes, Rúben Rua, Helena Coelho, Mónica Jardim, Isabel Silva e Santiago Lagoá.

Ao final da tarde passa o “Big Brother: A Revolução – A Caminho do Natal” com ligações à casa para ver a preparação do Natal dos concorrentes da “casa mais vigiada do país”. À noite, Teresa Guilherme apresenta o “Big Brother: A Revolução – Ceia de Natal” com ligações em direto à casa para a troca de presentes e algumas surpresas… pois os concorrentes vão ver vídeos das suas famílias. À noite a TVI emite ainda a tradicional Missa do Galo.

No dia 25 de dezembro várias caras vão juntar-se para o programa “Somos Natal”. Durante a tarde, os rostos da estação vão estar mascaradas com acessórios do filme “Gladiador”, um longa-metragem que que será transmitida no dia 1 de janeiro.

E, por falar em filmes, no dia 24, em “late-night”, a TVI transmite “Nanny McPhee – A Ama Mágica”. Já no dia de Natal, durante a tarde, é exibido “O Panda do Kung Fu 2” e no dia 26, à tarde, serão transmitidos os filmes “Pai Há Só Um… Ou Dois” e “Johnny English Volta a Atacar”.

No dia 26 dezembro, Cristina Ferreira entrevista Manuel Luís Goucha em mais um “Conta-me” especial. Já o “VivaVida” vai ser dedicado ao Fim de Ano. Pedro Teixeira traz o “Mental Samurai Estrelas de Natal” com Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes, Cláudio Ramos e Ruben Rua a defrontar o “robot” Eva. Neste dia também João Montez apresenta o “Querido Mudei a Casa Especial de Natal”.

Dia 31 de dezembro é o dia do “Fim” … com o último “Você na TV!”, apresentado por Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes e o último “A Tarde é Sua” com Fátima Lopes.

No último dia do ano a TVI transmite, ainda, a grande final do “Big Brother – A Revolução”. Durante a tarde o telespetador pode acompanhar um especial “Big Brother – A Caminho da Final” e à noite a Gala com Teresa Guilherme.

No dia 1 de janeiro a estação adianta que está a preparar um programa muito especial, com atores das novelas e séries preferidas e, no dia 2 de janeiro, o “Conta-me” junta Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Ainda durante a tarde, haverá a emissão de “Sozinhos em Casa” onde se vão juntar vários rostos da estação num palacete em Sintra.

No terceiro dia do ano estreia “Big Brother – Duplo Impacto” com Teresa Guilherme e Cláudio Ramos aos comandos e a 4 de janeiro começa “2 às Dez”, com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos a animar as manhãs da TVI, além do novo formato das tardes, “Goucha”, com Manuel Luís Goucha a estrear-se nas tardes.

Para Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da estação, “a TVI será sempre a televisão da família e este ano, mais do que nunca”.

“Numa altura difícil para todos os portugueses decidimos estar ainda mais próximos com vários formatos criados para tornar mais leves e divertidos os tempos de confinamento”, conclui a também apresentadora.