“Estrume”. RTP reage às afirmações de secretário de Estado João Galamba sobre “Sexta às 9”

A direção de Informação da RTP já reagiu às afirmações de João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia sobre o programa “Sexta às 9”, apresentado por Sandra Felgueiras. “Estrume”, criticou o governante.

A estação pública lamentou, em comunicado enviado à revista “Nova Gente”, as declarações de João Galamba, admitindo que têm “particular gravidade” porque são provenientes de um membro do Estado.

“A Direção de Informação da RTP repudia as declarações expressas pelo secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. As palavras que proferiu atentam contra o bom nome da RTP e da jornalista Sandra Felgueiras e desrespeitam a liberdade de Informação. Vindas da parte de um membro do governo assumem particular gravidade. Mas nem por isso condicionarão o trabalho dos jornalistas da RTP”, pode ler-se na nota divulgada.

O secretário de Estado apelidou de “estrume” o trabalho desenvolvido pela RTP e por Sandra Felgueiras no programa “Sexta às 9”, num comentário de resposta a um utilizador no Twitter que criticou o facto de o Governo ter recorrido aos alojamentos do Zmar para colocar os casos de confinamento obrigatório que resultam do surto da covid-19 no Alentejo.

“Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada ‘um programa de informação’ [Sexta às 9]. Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito”, escreveu João Galamba num “post” que acabou por apagar.