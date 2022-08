“Eu Faço Tudo Por Amor”: estreia-se hoje “uma das maiores maluquices em TV”

Filomena Cautela volta a conduzir um programa esta noite, com a estreia de “Eu Faço Tudo por Amor”, um formato que junta casais.

Não são os “Jogos sem Fronteiras”, imortalizados nos anos 80 e 90 por Eládio Clímaco, mas podiam ser: a RTP1 estreia esta noite “Eu Faço Tudo Por Amor”, um programa onde casais vão participar em diversos jogos divertidos.

Depois de “Programa Cautelar”, Filomena Cautela regressa noutro registo e, garante, esta é “uma das maiores maluquices” que fez em televisão. “Os casais são as grandes estrelas do programa. O facto de termos conseguido pessoas tão divertidas e tão fixes é muito bom”, diz a apresentadora à N-TV.

“É a minha cara. E, depois, há gerações diferentes que têm histórias descomunais e querem vir brincar connosco e ganhar prémios”.

Entre os prémios há viagens de cruzeiro, motos, experiências e muitas surpresas. A base, no entanto, é o jogo e que os concorrentes “não participem só pelo prémio”.

“Podem até aparecer engates”, brinca Filomena Cautela no intervalo das gravações nos estúdios da produtora de televisão Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos. “São quatro casais por programa, quatro histórias. Vamos eliminando casais até chegar a um casal, que pode atingir o último jogo que é a coisa mais doida que se viu”, explica a anfitriã. Já se sabe, entretanto, que o último de oito programas vai contar com “casais famosos”.

A apresentadora garante que este “é um formato completamente diferente do ‘Jogo de Todos os Jogos’ porque a aliança da música aos jogos e aos casais torna isto um conceito original”. De resto, a RTP é a primeira televisão a emitir o formato. “Nós sermos o primeiro país a mostrar este programa, além de ser uma responsabilidade, também é sobre a forma de nós fazermos televisão, porque depois sabemos que vai rodar o mundo”.

Filomena Cautela revela que o maior desafio é “tentar tirar o melhor dos concorrentes”. “Queremos que eles estejam descontraídos e que se divirtam muito, para lá em casa se divertirem connosco”.

“Já não fazia um programa destes há muito tempo. É uma descontração, é muito divertido e por isso diferente daquilo que tenho andado a fazer”, acrescenta a comunicadora.

“Brinquei um bocadinho no último jogo e é uma grande loucura. Depois andei içada a fazer macacadas”, exemplifica Filomena Cautela, que elogia a banda, que vai ter dois cantores, Diogo Leite e Catarina Klau, que vão interpretar todo o tipo de música.

Finalmente, o que Filomena Cautela seria capaz de fazer por amor? “Eh, pá… nada. Honestamente! Por amor à profissão, sim, já fiz muita coisa”, brinca.

“O que é divertido aqui é que as pessoas querem fazer tudo por amor mas também para ganhar prémios e isso para um casal que vem aqui vai ficar na memória para sempre, são coisas que as pessoas nunca se esquecem. Vão contar que foram içados e que estiveram a fazer as coisas mais doidas que só podem acontecer num programa de televisão. Colecionar histórias dentro de uma história de amor é muito bonito”, remata Filomena Cautela.