Eunice Muñoz arranca celebrações dos 80 anos de carreira e promete mais surpresas

Eunice Muñoz anunciou, esta quarta-feira, 14 de abril, o arranque das celebrações dos 80 anos de carreira. A atriz prometeu que vão existir mais surpresas até ao final deste ano.

A mediática intérprete comemora 80 anos de profissão. Para celebrar a data, Eunice Munõz prepara-se para estrear a peça “A Margem do Tempo”, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, com a neta Lídia.

“Começamos as comemorações dos meus 80 anos de carreira que se vão estender até ao final do ano com muitas surpresas”, contou a atriz, partilhando a imagem do projeto que vai estar em cena.

“A Margem do Tempo” vai estar disponível para o público entre 20 e 23 de abril, às 20h30. A peça conta com a encenação de Sérgio Moura Afonso e música original do compositor Nuno Feist.