Eunice Muñoz não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória, avança a TVI. A atriz morreu na manhã desta sexta-feira, aos 93 anos.

A “dama” do teatro, das novelas e do cinema morreu na manhã desta sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide e, segundo informou a TVI, Eunice Muñoz não resistiu a uma “paragem cardiorrespiratória”.

A estação de Queluz de Baixo adianta ainda que a veterana intérprete estava internada naquela unidade hospitalar “há dois dias” e que os médicos tentaram reanimar Eunice Muñoz, sem sucesso.

Recorde-se que a TVI lamentou, na manhã desta sexta-feira, o falecimento de Eunice Muñoz, através de um comunicado enviado às redações.

“A notícia da morte de Eunice Muñoz foi recebida com profunda tristeza e consternação na Media Capital. A experiência e a sabedoria da atriz enriqueceram as produções nas quais participou e a sua alegria e generosidade marcaram todos aqueles que com ela se relacionaram”, referiu o quarto canal.