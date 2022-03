Eurovisão 2021: Itália vence em Roterdão e Portugal termina em 12.º lugar

A Itália foi a grande vencedora da noite do Festival Eurovisão da Canção 2021, em Roterdão, nos Países Baixos. Já Portugal terminou em 12.º lugar.

Måneskin subiram ao palco com o tema com “Zitti e buoni” e foi o número que somou mais pontos após serem revelados os votos do público e dos jurados. Ao todo estiveram na final 26 países a concorrer.

Os representantes portugueses acabaram o certame internacional em 12.º lugar, com 153 pontos. Lembre-se que os The Black Mamba apresentaram-se com o tema “Love is on My Side”.