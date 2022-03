Eurovisão 2021: Já se sabe quem são os apurados da primeira semifinal

Os países apurados da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção 2021, em Roterdão, nos Países Baixos, são: Noruega, Israel, Rússia, Azerbaijão, Malta, Lituânia, Chipre, Suécia, Bélgica e Ucrânia.

Na primeira meia-final do certame internacional, vários artistas subiram, esta terça-feira à noite, ao palco, em representação dos seus países, mas apenas dez foram eleitos pela votação do público e dos jurados.

Eis os temas apurados: Noruega – “Fallen Angel” (TIX), Israel – “Set Me Free” (Eden Alene), Rússia – “Russian Woman” (Manizha), Azerbaijão – “Mata Hari” (Efendi), Malta – “Je Me Casse” (Destiny), Lituânia – “Discoteque” (The Roop), Chipre – “El Diablo” (Elena Tsagrinou), Suécia – “Voices” (Tusse), Bélgica – “The Wrong Place” (Hooverphonic) e Ucrânia – “Shum” (Go_A).

O dez países escolhidos na primeira semifinal juntam-se à Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido, que têm entrada direta na final, assim como o país organizador do evento este ano. A final está marcada para 22 de maio.

Portugal, que se encontra a ser representado pelo grupo musical The Black Mamba e o tema “Love is On My Side”, só vai subir, esta quinta-feira, 20 de maio, ao palco do Festival Eurovisão.