Eurovisão 2021: The Black Mamba realizam primeiro ensaio em Roterdão

The Black Mamba, representantes de Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2021, já realizaram o primeiro ensaio em Roterdão, nos Países Baixos.

Os vencedores do Festival RTP da Canção, deste ano, estiveram a ensaiar o seu número, esta terça-feira, 11 de maio, no palco que vai receber o concurso. No perfil de Instagram, a comitiva portuguesa fez questão de partilhar uma fotografia do momento.

“O primeiro ensaio está feito! O Tatanka [vocalista da banda] vai movimentar-se pelo palco enquanto os restantes se deixam emoldurar pelo desenho de uma orquestra e pelas ruas de Amesterdão”, pode ler-se na publicação.

Lembre-se que os The Black Mamba venceram a final da 55.ª edição do Festival da Canção 2021 com a música “Love Is On My Side”.

A banda acabou empatada com Carolina Deslandes no concurso transmitido na noite deste sábado pela RTP com 20 pontos, mas prevaleceu o voto do público que deu o triunfo ao grupo do vocalista Tatanka.