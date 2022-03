Evento “Juntos de Novo” reúne esta noite dezenas de músicos na TVI

View this post on Instagram

#JuntosDeNovo é um grande evento televisivo que a TVI preparou para este fim-de-semana. No momento em que as nossas vidas vão entrar numa “nova normalidade”, dezenas de artistas, de Simone a Tony Carreira, de Ana Moura a José Cid, de David Fonseca a Jorge Palma, mas também Mariza, Tim, Diogo Piçarra, Emanuel, Carolina Deslandes, Agir e muitos outros juntam-se a várias Personalidades da vida portuguesa para lançar, com cuidado e todas as regras, o tempo que se segue. É um programa de televisão surpreendente, conduzido pela @miss_ana_sofia, @maria_cerqueira_gomes e pelo @pedroribeirooficial