Ex-bailarina de Melão e Sérgio Rossi seduz no “Big Brother”

Jessica Antunes entrou esta noite no programa de Teresa Guilherme e dança com músicos famosos.

Bailarina de Melão e de Sérgio Rossi. É este o cartão de visita de Jessica Antunes, que vem de Sintra e trabalhava no aeroporto de Lisboa. O corpo, sensual, já está a mexer com alguns concorrentes do programa.

Na mansão da Ericeira entraram ainda esta noite Diana, da Figueira da Foz, que passou a lua-de-mel… na Coreia do Norte, Rui Pedro, um metrossexual de Oliveira do Hospital e o espírita André Filipe, que ficou no anexo dos infiltrados.