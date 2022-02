A ex-concorrente do “Big Brother” Andreia Filipe mostrou, nas redes sociais, a primeira imagem captada ao bebé.

É com as mãos juntas às do pequeno Rodrigo e às do pai da criança que Andreia Filipe mostrou aos seguidores a primeira imagem captada do bebé.

“De mãos dadas para toda a vida”, escreveu no perfil Instagram a também comentadora do programa “O Amor Acontece”, da TVI.

O bebé, que se chama Rodrigo, nasceu neste domingo e é fruto do relacionamento de Andreia Filipe com Ricardo Fernandes.