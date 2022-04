Ex-companheiro de Carolina Deslandes ameaça André Ventura: “É a mãe dos meus filhos!”

Diogo Clemente ameaçou o líder do Chega, André Ventura, depois do político ter trocado palavras polémicas com Carolina Deslandes, referindo que a cantora não é uma “mulher a sério”.

O ex-companheiro da intérprete defendeu, através do perfil de Instagram, Carolina Deslandes, mesmo após esta ter respondido publicamente ao deputado assumindo que “está no caminho certo”.

“André Ventura, meu boneco sem lábios e de cabelo à escovinha, só fazes figuras. Mas nós vamos cruzar-nos, amor. Aparte de ser um dos maiores patrimónios culturais portugueses de sempre, é a mãe dos meus filhos. Não te esqueças, Babalu da demagogia. O mano Clemente está a dizer, LY”, escreveu o músico.

Tudo começou aquando do anúncio do regresso de Carolina Deslandes aos coliseus de Porto e Lisboa. “É o que tenho dito: o panorama cultural está a degradar-se a olhos vistos. Tenho saudades das mulheres a sério, à antiga. Que espetáculo que davam”, disse André Ventura nas redes sociais.

A artista não se ficou e reagiu à letra: ” Há três coisas que me fazem ter a certeza que estou no caminho certo: não ter Twitter, o Ventura não gostar de mim e não ser ‘à antiga’ e saber mandar p c…”.