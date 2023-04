Ex-concorrente do “Big Brother” Miguel Vicente corta o cabelo e fãs aplaudem

Miguel Vicente, ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, cortou o cabelo, o que levou muitos seguidores a dar os parabéns pelo novo “look”.

Visual renovado. Depois de ter deixado crescer o cabelo durante os três meses em que participou no “Big Brother Famosos”, da TVI, Miguel Vicente decidiu mudar o visual.

Já com o cabelo curto, o “personal trainer” recebeu muitos elogios nas redes sociais, entre os quais de alguns famosos. “Miguel, adoro esse novo visual”, afirmou o repórter Zé Lopes. “O cabelo?”, questionou outro antigo concorrente do “Big Brother”, Rúben Boa-Nova.

Recorde-se que uma das últimas intervenções de Miguel Vicente na TVI ficou marcada por uma discussão acesa com Cláudio Ramos. “Achei estranho porque com tantos casos sensíveis que passam cá pelo programa e o Cláudio nunca fez uma publicação assim… não sei se foi no sentido de vingança por eu ter ganho o ‘Big Brother’ mas conseguiu, porque até ameaças de morte eu recebi”, acusou.

Cláudio Ramos, surpreendido, respondeu de pronto: “A pergunta que eu lhe fiz foi ‘como estava o seu coração?’. Se o Miguel quiser que eu diga aqui porque lhe perguntei isso, eu posso dizer mas nem o Miguel fica bem nem fico eu”, referiu o apresentador.