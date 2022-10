Ex-jogador do Sporting William Carvalho foi pai pela segunda vez

William Carvalho revelou, esta quarta-feira, 26 de outubro, que já foi pai pela segunda vez. O futebolista da Seleção Nacional deu as boas-vindas ao filho Kevin.

O atleta, que passou pelo Sporting, está a viver dias de grande felicidade depois do nascimento do segundo filho, fruto do relacionamento amoroso com a companheira, Rita Mendes.

“Um dia inesquecível! Ontem [25 de outubro] nasceu o Kevin, uma nova bênção na nossa vida, o nosso segundo filho! Mais um menino na família e sempre com muito amor! Bem-vindo, filho”, escreveu o jogador do Bétis no Instagram.

Este é o segundo filho da relação de William Carvalho com Rita Mendes. O casal também tem em comum o primogénito, Bryan, de dois anos.

Lembre-se que William Carvalho esteve vários anos ao serviço do Sporting, em Portugal, antes de rumar até à liga espanhola para representar o Bétis de Sevilha, no qual milita atualmente.