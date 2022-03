Ex-membro da banda Just Girls arrasa no “The Voice Portugal”

Kiara Timas, ex-membro da banda Just Girls, arrasou na prova cega do “The Voice Portugal”, da RTP1. A cantora virou duas cadeiras com o tema “Ne Me Quitte Pas”, da Maria Gadú.

A intérprete, que ficou conhecida após integrar a banda composta por Diana Monteiro, Ana Maria Velez e Helga Posser da série “Morangos Com Açúcar” (TVI), surpreendeu os mentores com um tema da cantora brasileira.

No final da atuação, a artista conseguiu que Aurea e António Zambujo carregassem nos botões. Kiara Timas acabou por escolher a equipa do cantor de “Pica do 7”, “Zorro” e “Lambreta”.

Atualmente, a cantora tem uma escola de música e acabou de lançar o tema intitulado “O Beijo Que Não Dei”. Em 2017, a ex-membro das Just Girls também lançou um álbum de originais.