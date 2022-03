Fábio foi o concorrente expulso do “Big Brother” (TVI)

Fábio foi o primeiro concorrente expulso da nova edição do “Big Brother”, transmitido este domingo à noite pela TVI.

Os participantes entraram este domingo pela primeira vez na casa mais vigiada de Portugal depois de duas semanas em isolamento social num quarto de hotel devido à Covid-19.

Na noite em que as portas da vivenda se abriram, o público teve de escolher entre Fábio, Diogo a Pedro Soa, com o último a ficar para mais uma semana no “reality show”.

Com esta primeira expulsão do candidato de 25 anos, ficaram 17 concorrentes na casa.