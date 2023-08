Fábio Porchat chega à Globo com histórias hilariantes e inéditas

O programa “Que História é essa, Porchat?” estreia-se na Globo com aventuras inéditas de celebridades brasileiras.

Para terminar bem o final de semana e relaxar no domingo à noite, antes de iniciar uma nova jornada de trabalho, a Globo tem uma proposta para si. Com a condução do humorista Fábio Porchat, “Que História é essa Porchat?” chega ao canal para animar as suas noites de domingo.

No programa, “o famoso humorista brasileiro vai explorar as histórias mais hilariantes, inusitadas e surreais que as pessoas, famosas e anónimas, têm para contar. Algumas das histórias que são reveladas chegam mesmo a superar o melhor dos roteiros de uma série de humor”, lê-se em comunicado.

Porchat vai receber as mais variadas celebridades do Brasil como Anitta, Xuxa, Deborah Secco, Susana Vieira, Paolla Oliveira e Pablo Vittar, para partilharem experiências e aventuras inesquecíveis e engraçadas.

“Acho que as histórias são a razão do sucesso, acredito que as pessoas estão cansadas de só ouvir briga, polarização, também querem ligar a televisão para relaxar e se divertir. O melhor do ‘talk show’ são as histórias engraçadas, curiosas, e por isso quis fazer um programa só com histórias”, afirma Fábio Porchat.

O programa está para estrear na Globo, porém já conta com um total de cinco temporadas. A partir deste domingo, dia 3 de setembro, às 22.50 H, pode acompanhar o humorista e os seus convidados.