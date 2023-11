Fábio Porchat senta convidados à mesa a partir de 27 de novembro, na RTP1

Depois do programa “Viagem a Portugal”, o apresentador Fábio Porchat senta-se à mesa com caras conhecidas do público, na RTP1.

Descobriu o país no programa “Viagem a Portugal” e, em seguida, sentou-se à mesa para receber quatro convidados, com um tema único. A partir de 27 de novembro, às 23.00 H, o serão de segunda-feira da RTP1 terá conversas, sabores e o humor de Fábio Porchat em “Só Como e Bebo. Por Acaso Trabalho”.

“Em cada programa, um reconhecido Chef procura que a refeição seja harmoniosa, onde a diferença é bem-vinda. Diferentes sabores e texturas enriquecem o prato. Convidados de origens, meios e ligações diferentes à palavra que é o tema do programa. Anónimos e figuras públicas com diferentes convicções e formas de estar na vida sentam-se à mesma mesa unidos por uma palavra e um brasileiro que adora Portugal, conversar… e comer”, refere a RTP1, em comunicado.

No programa de estreia fala-se sobre Liberdade e Fábio Porchat junta à mesa Herman José, a jornalista Rita Marrafa de Carvalho, a ativista Guadalupe Amaro e o advogado Francisco Teixeira da Mota.