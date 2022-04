Fadista Fábia Rebordão já foi mãe pela primeira vez

Fábia Rebordão já foi mãe pela primeira vez. A fadista anunciou que a filha, Maria Inês, nasceu a 29 de março.

Desde que anunciou a gravidez, a artista partilhou vários momentos da experiência na maternidade nas redes sociais. Desta vez, a cantora recorreu ao perfil de Instagram para anunciar a chegada da filha, Maria Inês.

“29 de março de 2022. Todo o imaginário torna-se diminuto perante a dimensão daquilo que senti quando a vi e senti fora de mim pela primeira vez!” começou por escrever Fábia Rebordão.

“Bem-vinda minha pequenina Maria Inês, bem-vinda com todo o amor que não nos cabe no peito, és a realidade mais bonita com que alguma vez sonhámos”, acrescentou a cantora na legenda.

Maria Inês é o primeiro fruto da relação amorosa entre Fábia Rebordão e Jorge Fernando.