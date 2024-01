Fado de Carminho, da banda sonora de “Pobres Criaturas”, indicado aos Óscares

A banda sonora de “Pobres Criaturas”, que inclui um fado de Carminho, foi nomeada para os Óscares.

A 96.ª edição dos Óscares está marcada para o dia 10 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com a data a aproximar-se, a lista de nomeados também já foi publicada.

De acordo com os nomes publicados, a banda sonora do filme “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos, está nomeada para a categoria de “Melhor Música Original”. Desta forma, está a disputar com bandas sonoras de filmes como “American Fiction”, “Indiana Jones e o marcador do destino”, “Assassinos da Lua das Flores” e “Oppenheimer”.

A trilha sonora deste filme, composta pelo músico britânico Jerskin Fendrix, inclui um fado interpretado por Carminho, com o título “O quadro”.