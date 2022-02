Fadoalado vencem “Got Talent Portugal”

A mais recente edição do programa “Got Talent Portugal”, da RTP1, terminou com Fadoalado como vencedores.

Estão escolhidos os vencedores de mais um concurso de talentos da estação pública. A final foi transmitida no domingo, 25 de julho, e os Fadoalado tiveram o maior número de votos, tendo sido os favoritos do público.

No total, 12 finalistas a disputaram o grande prémio, no valor de 30 mil euros. AM Dance Studio e Gildo foram os restantes a ocupar o pódio com.o segundo e terceiro lugares.

O júri desta edição do formato “Got Talent Portugal”, conduzido por Silvia Alberto, foi composto por Cuca Roseta, Sofia Escobar, Pedro Tochas e Manuel Moura dos Santos. No entanto, mas ao contrário do que aconteceu nas anteriores galas, desta vez não o painel de jurados não teve qualquer decisão de escolha.