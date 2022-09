Falsa expulsão no “Big Brother”: Frederica e Nuno dormiram na “toca”

Frederica e Nuno Homem de Sá foram neste domingo expulsos pelos outros concorrentes… para o jardim. O casal dormiu na “toca”.

Aquilo que poderia ser uma surpresa, com o ator e a namorada a não passarem, sequer, uma noite na “casa mais vigiada do país”, acabou por ser… um “flop”: Nuno Homem de Sá e a namorada, Frederica, foram votados pelos outros concorrentes para sair, mas só saíram da casa para… o jardim e para a “toca”.

O casal não escondeu a insatisfação com as escolhas dos outros participantes do “Big Brother” – que alegaram, para votar, que Nuno já tinha muita experiência em “reality shows” -, e só ficaram mais tranquilos quando perceberam que a saída era só, literalmente, para a rua.

“Frederica e Nuno vão inaugurar a toca! Até ordem em contrário não podem dormir no interior da casa! Gostou da surpresa?”, referiu a TVI, no Instagram.