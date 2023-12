Família de Nuno Graciano anuncia data e local da missa de sétimo dia

Nuno Graciano faleceu na passada quinta-feira, dia 7 de dezembro. A família do apresentador anunciou a data e local da missa de sétimo dia.

Na passada quinta-feira, dia 7 de dezembro, Nuno Graciano faleceu, aos 54 anos. O apresentador tinha sofrido um ataque cardíaco, na segunda-feira, esteve em coma, acabando por falecer.

Esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, a família do apresentador utilizou as redes sociais para anunciar a data e local da missa de sétimo dia.

“A família informa que a missa de sétimo dia se realizará no próximo dia 14, pelas 19 horas, na igreja Nossa Senhora do Cabo em Linda-a-Velha”, lê-se. A cerimónia pelo também ex-concorrente do “Big Brother” acaba por decorrer na data em que este completaria 55 anos.