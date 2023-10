Família pronuncia-se após morte de Matthew Perry: “Estamos devastados”

O ator norte-americano Matthew Perry foi encontrado morto, aos 54 anos, este sábado, 28 de outubro. A família já se pronunciou sobre o assunto.

Após ter sido encontrado morto este sábado, 28 de outubro, na sua mansão em Los Angeles, na Califórnia, a família de Matthew Perry pronunciou-se, pela primeira vez, sobre a tragédia.

“Estamos devastados pela trágica perda do nosso filho e irmão, tão amado”, referiram, em comunicado enviado à revista “People”.

“O Matthew trazia tanta alegria ao mundo, tanto como ator como amigo”, continuaram. Os familiares dirigiram, também, algumas palavras aos fãs: “Vocês significavam tanto para ele, e nós agradecemos a tremenda manifestação de amor”.

Apesar de não haver sinais de crimes ou drogas, a polícia está a investigar a morte prematura do ator. Perry, que perdeu a vida aos 54 anos, ganhou destaque com a personagem “Chandler Bing” na “sitcom” “Friends”, onde fez par romântico com “Monica Geller”, interpretada por Courteney Cox.