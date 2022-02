Famosas aderem ao #VermelhoemBelem após crítica de André Ventura a Marisa Matias

Vários famosos aderiram ao #VermelhoemBelem nas redes sociais para mostrarem a indignação a propósito dos comentários de André Ventura sobre Marisa Matias.

Inês Herédia, Rita Ferro Rodrigues, Mariana Mortágua, Jéssica Athayde e até Ana Gomes foram algumas das figuras públicas que partilharam fotografias no Instagram ou Twitter com os lábios pintados de vermelho, de forma a aderir ao movimento criado a propósito de uma crítica do candidato à Presidência da República André Ventura à também candidata Marisa Matias.

Depois de, durante o comício em Portalegre, André Ventura ter insultado os candidatos ao Palácio de Belém, como a bloquista Marisa Matias, dizendo que “não está muito bem em termos de imagem, de performance” e que pinta os lábios “como se fosse uma coisa de brincar”, surgiu o #VermelhoemBelem.

Inês Herédia aderiu ao movimento e destacou que “para a direita, para a esquerda ou para a frente. Mas nunca para trás”. “Pela democracia e pela constituição. Pela alegria, o combate ao ódio faz-se de #batomvermelho, sorriso na cara e com o coração cheio de amor”, referiu a atriz.

Já Rita Ferro Rodrigues deixou uma mensagem “contra o ódio, contra o insulto gratuito, a provocação” e “contra a baixa política que se alimenta de casos, que procura desesperadamente incidentes para se vitimizar”.

“Dia 24, mesmo debaixo da máscara, vai o meu batom vermelho preferido. E na mão a caneta, para votar”, acrescentou.

“#VermelhoemBelem #Marisa2021”, pode ler-se na publicação de Mariana Mortágua.

Até a também candidata à Presidência da República Ana Gomes partilhou um vídeo a colocar batom.

As eleições Presidenciais decorrem a 24 de janeiro.