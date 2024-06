Famosas celebram nascimento dos filhos

Muito desejado pelos pais, Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, nasceu no final de 2023. A apresentadora de TV trabalhou até aos nove meses de gravidez e, dias antes do parto, o motard sagrou-se tetracampeão mundial de Bajas.

No passado dia 20, Mafalda Castro e Rui Simões celebraram o nascimento do filho, Manuel. No início da gestação, a comunicadora teve um descolamento da placenta. “Estava em estúdio e sentia imensas cólicas e sangramento”, contou em direto no matutino televisivo “Dois às 10”. Após o susto, Mafalda Castro afastou-se dos holofotes, mas antes do nascimento do filho voltou à TVI para acompanhar os diários do “Big Brother”.

Há uma semana, Kelly Baron e Pedro Guedes vibraram com a chegada de Miguel. O casal conheceu-se no “Big Brother VIP”, em 2013, e, sete anos depois, trocou alianças no programa “O noivo é que sabe”. “A tua vinda ao Mundo só mostrou o amor mais puro e infinito, não sabemos mais viver sem ti. Estamos tão felizes, a curtir cada momento, nós os três”, escreveu a recém-mamã.